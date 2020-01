E’ il quinto ritorno

Genoa letteralmente scatenato sul mercato. Come sempre capita nelle sessioni di calciomercato, la società del presidente Preziosi è una delle protagoniste assolute, sia in entrata che in uscita. E così dopo la firma di Andrea Masiello, ecco un altro colpo (il sesto da inizio gennaio): Iago Falque. L’attaccante dello spagnolo ha già svolto le visite mediche e preferito di fatto il Grifone alla Spal, che lo ha corteggiato a lungo negli ultimi giorni.

Per sperare nella salvezza (rossoblu attualmente fanalini di coda con Spal e Brescia ma a -1 dal Lecce quartultimo) il club ligure si sta affidando sempre più a chi ha già giocato a Marassi. Quello di Iago Falque (che aveva militato con il Genoa nella stagione 2014-2015 segnando ben 13 gol) è infatti il quinto ritorno in rossoblu dopo Perin, Destro, Behrami e appunto Masiello. A questi si aggiungono il centrocampista svedese Eriksson e il giovane difensore argentino Konig. Ma non è tutto perché altri nomi caldi sono quelli di Sottil della Fiorentina e Parigini del Torino.

Masiello: “Grazie Bergamo”

Intanto il penultimo arrivato, anzi ritornato, Andrea Masiello ci ha tenuto a ringraziare l’ormai sua ex squadra: “Bergamo mi ha adottato, grazie! Ho vissuto momenti che non auguro mai a nessuno di poter vivere ma qui mi avete dato la possibilità di riformarmi, alzarmi e capire cosa significhi riabilitarsi come uomo e anche come calciatore. Mi mancano già i miei compagni, le risate e lo stare insieme che condividevamo giorno dopo giorno e ci faceva sentire sempre più famiglia – si legge su Instagram -. Qualcosa di speciale fatto soprattutto di sacrifici, salite, battaglie ma che con la forza di volontà e l’unità di intenti da parte di tutti siamo riusciti a realizzare. Coronando dei sogni che sono divenuti realtà e questo non può che rendermi orgoglioso di me stesso e di tutto il lavoro svolto”. Ora la nuova sfida: salvare il Grifone.