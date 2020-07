GENOVA – Davide Nicola non è deluso dalla prestazione del suo Genoa contro la Juventus. Nonostante la sconfitta di Marassi infatti, il tecnico rossoblù elogia l’impegno dei suoi ragazzi se si escludono i primi venti minuti. Ma quello di stasera resta un ko pesante che lascia i liguri a un solo punto dal terz’ultimo posto, attualmente occupato dal Lecce.

“Non sono insoddisfatto”

“Stasera non sono insoddisfatto – ha detto Nicola ai microfoni di Sky -. La prima partita non mi aveva soddisfatto, a Brescia c’è stato un miglioramento e anche stasera. È chiaro che avevamo davanti una squadra importante, forte. Non sono insoddisfatto della prova, ci sono state giocate da parte loro di qualità, ma devo dire che stiamo iniziando a ritrovare i nostri movimenti. La classifica fa paura? No, perché quando sono arrivato io… più paura di quello non c’è nulla. Vanno riprese alcune cose che abbiamo perso dopo lo stop per il lockdown”.





“Imprecisi solo nei primi 20′”

“Pandev è un giocatore straordinario che con me ha sempre avuto continuità – ha proseguito Nicola -. Ovviamente, giocando ogni tre giorni, le sue energie fisiche e mentali vanno gestite al meglio. Pinamonti sta completando la maturazione, nelle ultime due partite ha mantenuto una continuità importante sia a livello collettivo sia individuale. Non c’è delusione, c’è consapevolezza del fatto che uno stop del genere non riguarda solo noi, ma tutti. Ti toglie quella sincronia, un po’ di precisione. E questo va ritrovato in campo, negli allenamenti e in partita. Sono d’accordo sul fatto che nei primi venti minuti del secondo tempo non siamo stati precisi come nel primo. La Juve ha aumentato la precisione di gioco, ma è anche vero che abbiamo subito dei gol per abilità individuali degli avversari. Questo va accettato e rispettato. Nel finale abbiamo alzato il baricentro, accettando dei rischi. Siamo riusciti a segnare e abbiamo avuto un altro paio di situazioni che avremmo potuto sfruttare meglio. Ma stasera non riesco ad essere scontento. Stasera avremmo dovuto alternare le pressioni, il baricentro di gioco”, ha concluso Nicola.









