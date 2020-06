Alla vigilia della sfida alla Juventus Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Genoa Channel, analizzando il pareggio di Brescia e puntando alla sfida con i campioni d’Italia “Sarà una partita importante e dobbiamo pensare che nulla è impossibile” ha detto il tecnico del Genoa.“Il punto di Brescia diventa importante per il fatto che abbiamo fatto punti. Per il fatto che abbiamo recuperato una partita che non era facile da recuperare e lo abbiamo fatto con la voglia di andarla a recuperare. Da questo punto di vista non è che diventa più importante perché guardiamo gli altri, dobbiamo essere nella consapevolezza di guardare noi stessi e migliorare. Certo è che questa partita ci ha fatto migliorare in cose che contro il Parma erano mancate”.

Dopo Parma e Brescia che tappa è contro la Juventus?

“Chiaramente incontriamo una squadra forte e capace. Però penso che la Juve arrivi nel momento giusto. Abbiamo bisogno di migliorare e ritrovare i ritmi e la capacità di essere squadra, di muoverci all’unisono e questo lo abbiamo in parte conseguito nella seconda partita. Chiaramente con la Juventus sarà una partita importante e noi dobbiamo pensare che nulla è impossibile. Dobbiamo pensare solo a fare gioco di squadra e metterci nella condizione di lavorare di squadra. Perché sono convinto che solo lavorando, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, puoi riuscire a migliorarti”.

I dati dicono che il Genoa cresce nella ripresa, cosa significa?

“Significa che attualmente esprimiamo gli stessi dati a livello fisico che esprimevamo prima della sosta. Chiaro che ci mancava la capacità di muoverci come squadra nei ritmi e nei tempi giusti. Ma questo va acquisito sempre di più col tempo e per farlo bisogna allenarsi e giocare”.

Quanto incidono i 5 cambi?

“Incidono nella possibilità che tutte le rose non sono al top con tutti i loro giocatori. Noi ad esempio dal canto nostro abbiamo giocatori recuperati ma che non giocavano da aprile dell’anno scorso o erano fermi da cinque mesi. Quindi avere la possibilità di poter cambiare o modificare l’assetto in funzione della partita o del momento e sapere di poter contare su più effettivi è un aiuto e una risorsa in più”.

Questa ripresa del campionato ha mostrato prestazioni alterne a livello generale . Cosa non deve però mai mancare?

“La passione nel proprio lavoro, la voglia di migliorarsi e la consapevoleza che rappresentiamo migliaia di persone che ci supportano in questo. E’ vero, non li abbiamo vicini, ma sappiamo di averli affianco”.