GENOVA – “Se giochiamo sempre come nel secondo tempo torneremo a ottenere risultati positivi”. Davide Nicola prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta con la Roma. “Nel primo tempo ci e’ mancato il coraggio. Nella ripresa siamo cresciuti. In generale sono soddisfatto della prestazione. Dopo settimane di lavoro inizio a vedere aspetti positivi del nostro gioco”. Il Genoa ha subito tre gol evitabili ma Nicola non recrimina: “Gli errori individuali mi interessano poco. Dobbiamo ragionare come squadra e reagire come collettivo alla sbavatura del singolo”. Chiusura dedicata alle condizione atletica di Mattia Destro: “Sta lavorando, è arrivato da pochi giorni e si sta impegnando. Lo aspettiamo. Quando starà bene avrà la possibilità di dimostrare le sue qualità”, conclude.







Fonte