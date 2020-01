Alla vigilia della sfida alla Roma, gara che segna l’avvio del girone di ritorno del Genoa, Davide Nicola in conferenza stampa manda un messaggio a tutto l’ambiente anticipando le domande dei giornalisti. “Quello che conta è il percorso – ha esordito il tecnico del Grifone – e sono certo che potremo fare qualcosa di importante. E anche gli eventuali fischi devono essere visti come quando un genitore rimprovera il proprio figlio perché vuole qualcosa in più. Questo è un ambiente bellissimo e gratificante. Noi possiamo dire con orgoglio: siamo il Genoa. Questo vuol dire che non lavoriamo duramente solo per raggiungere quello che desideriamo, ma lavoriamo insieme per rappresentare chi ci sta dietro. Siamo consapevoli che col duro lavoro, come abbiamo fatto questa settimana, possiamo diventare una squadra e raggiungeremo il nostro obiettivo. Dobbiamo trovare equilibrio. Io voglio che i ragazzi credano nel proprio lavoro. Adesso avremo partite importanti”.

Cosa si aspetta dai suoi e che Roma pensa di trovare?

“Dalla Roma vorrei non aspettarmi troppo. Scherzi a parte, è una grandissima squadra con un ottimo allenatore che ha dato un’identità precisa grazie anche a giocatori forti che interpretano le partite mantenendo una struttura definita. Hanno vinto fuori casa cinque volte. Il punto piuttosto è cosa vogliamo fare noi: abbiamo lavorato sapendo che hanno qualità ma anche noi ne abbiamo”.

Contando solo i primi tempo avreste 23 punti, contando solo le riprese 11. Come se lo spiega?

“Conta tutto: l’aspetto mentale, fisico e tattico. Siamo essere umani, tutto è legato. In ogni partita ci sono più gare, ogni quindici minuti cambia. Ad esempio nelle mie tre partite siamo andati in vantaggio tre volte ma è sempre durato poco. Tutto sottende all’equilibrio, alla capacità di gestire i momenti e alla lettura della partita e noi vogliamo vogliamo arrivare a questo. In tutto ciò la forma è un aspetto fondamentale, stiamo cercando di portare le nostre idee per poter esprimere una certa idea di calcio nella quale bisogna attaccare gli spazi, ma anche attaccare e difendere sempre in dieci. E sono fiducioso perché quando uno crede in un percorso e nella programmazione è difficile non finire il lavoro”.

Avete fatto il punto sul calciomercato?

“La conferenza è quella prepartita e a me interessa solo la Roma. Tutte le energie sono focalizzate lì. Ma posso dire che sono costantemente in contatto con chi si occupa di queste cose e conoscono il mio pensiero. Adesso penso a rendere migliori e a far sentire capaci i miei giocatori”.

Come si stanno inserendo Behrami e Destro? E a che punto è la loro preparazione?

“Sono due giocatori con esperienza e possono dare un grandissimo contributo. Sapevamo che dovevano mettersi nella condizione di lavorare più degli altri. Il nostro obiettivo è portarli a lucido il prima possibile”.

Mancherà il capitano Criscito, ha già scelto il sostituto?

“Mancando Mimmo uno tra Goldaniga ed El Yamiq sarà chiamato in causa. Sono curioso di vedere quale sarà il risultato. La mia concezione del gruppo prevede che possa essere considerato prioritario anche un giocatore che gioca meno. L’importante è che quando viene chiamato in causa faccia una prestazione top. Per questo per me sono tutti importanti e contano soprattutto le qualità morali”.

Viste le ultime prestazioni Sanabria può metterla in difficoltà nelle scelte per l’attacco di domani?

“In queste tre partite sono andati a segno i nostri tre attaccanti: Pandev, Favilli e Sanabria. Da questo punto di vista loro tre sono anche i più avanti a livello di forma fisica. Pinamonti non vedo l’ora di averlo, ma al momento si allena a fatica per il mal di schiena. Inoltre ormai dobbiamo considerare che le partite durano ben più del canonici 90′ e per questo è importante avere a disposizione dei cambi importanti”.

Come sta vedendo invece un giocatore molto atteso come Schone?

“L’attesa per lui deve essere giusta. Schone lo alleno da 15 giorni, alla prima non l’ho fatto giocare ma non serve uno scienziato per capire che ha una gestione della palla importante e deve diventare un punto di riferimento per noi. Anche Radovanovic è importante per il lavoro che fa in campo e fuori. Ma ha caratteristiche diverse da quelle di Lasse. E’ difficile che possano giocare assieme. Ho chiesto a tutti di fare uno step mentale successivo. Devono stare tutti attenti alle prestazioni, sia quelle in allenamento che quelle in campionato”.

La Roma giocherà col 4-2-3-1, cosa cambia per voi?

“Hanno un modo consolidato di stare in campo, ad esempio quando giocano a 4 nella costruzione abbassano spesso i mediani o accentrano il terzino per giocare a tre. Per questo hanno una fisionomia ben precisa. Sono molto bravi a leggere la partita e capaci a posizionarsi bene grazie alla capacità di lettura delle partite dei loro interpreti”.