Pandev, Agudelo e Ancelotti

– “Non so se è la migliore partita della mia gestione ma sono contentissimo dello spirito che hanno messo in mostra i ragazzi, hanno fatto un grande lavoro oggi”. A Thiago Motta mancano soltanto i tre punti: il suo Genoa ha recitato da protagonista al San Paolo, dominando per larghi tratti la sfida contro il Napoli. “Stiamo crescendo, abbiamo controllato il gioco, volevamo dominare la partita contro una grande squadra. Alla fine sono contento della prestazione, potevamo anche andare a fare gol. Sono convinto che siamo sulla strada giusta, giocando così arriveremo a creare sempre più palle gol. Abbiamo sempre in testa la vittoria ma contro una squadra come il Napoli c’è soltanto da fare i complimenti ai ragazzi anche per un pareggio. La superiorità a centrocampo andava sfruttata, contro una squadra che usa due esterni molto alti e due attaccanti, i ragazzi sono stati bravi ad avere il coraggio di iniziare l’azione da dietro anche contro una squadra abituata a giocare in Champions”.

Motta spende parole al miele per Ancelotti, suo ex allenatore: “Carlo lo vedo sempre bene, è una persona fantastica, ha una grande esperienza e sono convinto che continuerà a fare bene il suo lavoro come ha fatto sempre, ho una grande ammirazione per lui”. Tra i protagonisti del nuovo Genoa, un veterano come Pandev e una scoperta come Agudelo: “Pandev non ha bisogno dei miei complimenti, sappiamo tutti il grande giocatore che è, sono felicissimo di averlo trovato qui, possiamo sfruttarlo ancora di più tra le linee. Con lui ho condiviso tante cose, oggi è bello poterlo allenare. Agudelo è un ragazzo giovane, che deve capire alcuni momenti della partita ma sono contentissimo, ha grande qualità e spirito di sacrificio. Non è facile difendere sui terzini avversari, lo hanno fatto entrambi e anche per questo siamo stati compatti”.