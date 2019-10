Esordio assoluto domani sera per Thiago Motta sulla panchina del Genoa e in Serie A. L’ex centrocampista guiderà i rossoblù contro il Brescia “e sono convinto che faremo una buona partita”, ha spiegato senza svelare come sarà il suo Genoa.

Mister, domani si gioca, quale sono le sue sensazioni?

“Sono buonissime anche grazie a quello che ho visto in allenamento. I giocatori hanno dato tutto quello che dovevano dare, con una disponiblità enorme. Sono convinto che domani faremo una buona partita. Con il passare dei giorni stando con i giocatori mi sento meglio e li ho conosciuti meglio. Ho visto il lavoro fatto in questi giorni e sono contento”.

Una partita da vincere: che Brescia si aspetta?

“Sarà una partita difficile e dobbiamo aspettarci tante cose che possono succedere, anche perché non è solo il Genoa che deve vincere ma anche il Brescia. La cosa più importante è che dal primo all’ultimo minuto il Genoa scenda in campo dimostrando di essere una squadra”.

Quale deve essere l’elemento che non dovrà mai mancare in campo?

“Sono tanti gli elementi che non possono mancare nel calcio. E noi non possiamo mancare in niente. Di sicuro sarà una partita importante per noi e per loro. Noi dobbiamo affrontarli con la convinzione che possiamo e abbiamo tutte le qualità necessarie per fare bene”.

In questi giorni è stato più psicologo o tattico coi giocatori?

“Alla fine fare distinzione tra il lavoro tattico e quello psicologico non mi piace. Oggi nel calcio possiamo passare le istruzioni ai giocatori ma la cosa più importante è quello che hanno in testa. Dovremo lottare tutti sino alla fine e loro dovranno dimostrare che hanno veramente voglia di fare una grande prestazione. Questo è quello che conta e conterà sempre per me”.

Ha detto che il Genoa deve dimostrare di essere squadra, secondo lei è mancata sotto questo aspetto in passato?

“La mia idea del passato non conta. Conta solo il futuro. Io voglio vedere questo della mia squadra: solo il futuro. Non voglio e non devo, per rispetto del collega Andreazzoli, parlare del passato del Genoa. Io voglio vedere da oggi in poi che noi vogliamo essere e possiamo essere una squadra difficile da battere per carattere e per gioco”.

Domani l’ambiente sarà particolare per lo sciopero iniziale dei tifosi.

“Ci ho pensato e in questo momento è difficile per me giudicare quello che sta succedendo coi tifosi. Quello che posso fare io, per il bene del Genoa, è riuscire a farlo uscire da questa situazione. E per farlo dobbiamo avere la positività di tutti e soprattutto dei tifosi. Per questo domani chiedo ai tifosi di stare con la squadra. Noi in campo dimostreremo che siamo una squadra e daremo tutto quello che abbiamo per ottenere un risultato positivo”.

Come ha trovato in questi giorni Gumus, un giocatore mai utilizzato in precedenza?

“Molto bene, così come gli altri. Oggi deciderò quali giocatori saranno convocati, tutta la squadra ha risposto bene”.

Quale è stato il suo atteggiamento entrando nello spogliatoio, più alla Van Gaal o come Ancelotti?

“Nessuno dei due. Io sono io e non riesco a cambiare. Nel bene o nel male non faccio l’attore o altra cosa che non sia io. Sono così e sarò sempre così, nel mio modo, che sia sbagliato o giusto. Io sono Thiago Motta”.

Fisicamente come ha trovato la squadra?

“L’ho vista benissimo, anche gli allenamenti a livello fisico sono stati dei begli allenamenti e vale per tutti i giocatori”.

Il suo avversario Corini non sa come giocherete. Cambierà qualcosa?

“L’unica cosa che posso dire è che non conta se giocheremo a quattro, a tre o a cinque in difesa, ma conterà l’idea che abbiamo. Giocheremo in casa e dobbiamo affrontare questa gara nel modo giusto, siamo una squadra che vuole fare una grande prestazione in casa. Vogliamo fare una prestazione bellissima per noi e per i nostri tifosi”.