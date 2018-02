Chi pensava che la crisi dell’Inter fosse finita dovrà ricredersi: un famelico Genoa batte 2-0 i nerazzurri, che escono sconfitti dal Grifone a Marassi per il quinto anno consecutivo e che – se lunedì la Lazio batterà il Verona – per la prima volta in questa stagione saranno fuori dalla zona Champions. Grande entusiasmo invece per i liguri, alla terza vittoria consecutiva: la salvezza ormai è in tasca.

TANTE ASSENZE – Ballardini è senza Izzo e Biraschi, gioca allora Rossettini, esordio dal 1′ per Bessa. Assenze pesanti anche nell’Inter con Miranda, Perisic e Icardi out, Spalletti sceglie Ranocchia e ancora Karamoh dall’inizio. Non è un mistero che l’Inter faccia fatica a giocare, figuriamoci a segnare, dall’altra parte invece c’è una delle difese migliori del campionato. Le occasioni infatti sono poche e quasi tutte per i padroni di casa con Pandev che non dà punti di riferimento e Hiljemark molto pericoloso negli inserimenti. Una buona occasione ce l’ha al 18′ Karamoh, ben servito da Candreva, ma il francese cicca clamorosamente davanti a Perin. Pandev colpisce un fortuito incrocio dei pali quando un cross in area diventa velenoso per l’uscita sbagliata di Handanovic, che viene graziato dal legno.

GOFFA AUTORETE – Al 44′ Zukanovic crossa dalla sinistra, sembra una palla innocua ma Skriniar la rinvia direttamente sul corpo di Ranocchia: clamorosamente la traiettoria va verso la porta scavalcando Handanovic. E’ una delle autoreti più goffe della storia. Dopo l’intervallo l’Inter non cambia marcia ed anzi è il Genoa che continua ad essere padrone del campo. Il gol del raddoppio ne è una prova: al 60′ dagli sviluppi di un angolo Laxalt tira un missile dal limite, Pandev è più lesto di tutti gli avversari a fermare la palla e battere Handanovic. Uno degli eroi del Triplete non esagera con l’esultanza per rispetto dei suoi ex tifosi. I ragazzi di Spalletti accusano il colpo e fanno appena il solletico alla difesa di Ballardini anche perché la tattica nerazzurra è a dir poco innocua: un’infinità di cross per Eder (alto 1.79) che si trova in mezzo a tre leoni: Rossettini (1.87), Spolli (1.93) e Zukanovic (1.90), che potrebbero giocare anche bendati.

CHAMPIONS A RISCHIO – Un sussulto degli ospiti arriva nel finale quando entrano Rafinha e Pinamonti (e quando il Genoa accusa la stanchezza) però Perin risponde bene a un tiro ravvicinato di D’Ambrosio e Karamoh non ha la mira di domenica scorsa. Il Genoa festeggia così la terza vittoria consecutiva: Ballardini ha completamente cambiato il volto del Grifone con una squadra compatta e aggressiva. Il vantaggio sulla Spal terzultima è a +13. Notte fonda per i nerazzurri, senza gioco, senza fiducia e anche senza la fortuna che ad inizio anno ha celato più volte la totale assenza di gioco. Spalletti, che ha gli stessi punti che la scorsa stagione fecero dopo 25 giornate De Boer e Pioli, può aggrapparsi alle assenze, ma farebbe bene (lui che, a differenza della concorrenza, ha una settimana intera di tempo per preparare le partite) ad iniziare a trovare nuove soluzioni. Anche perché se la Lazio lunedì batterà il Verona, i nerazzurri per la prima volta saranno fuori dalla zona Champions. E c’è chi parlava di scudetto…

GENOA-INTER 2-0 (1-0)

GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Rosi, Bessa (11′ st Omeonga), Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev (35′ st Lazovic), Galabinov (32′ st Lapadula). In panchina: Lamanna, Zima, Pedro Pereira, El Yamiq, Migliore, L. Rigoni, Cofie, Medeiros. Allenatore: Ballardini.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Vecino (17′ st Rafinha), Gagliardini; Karamoh, Borja Valero (32′ st Brozovic), Candreva (32′ st Pinamonti); Eder. In panchina: Padelli, Pissardo, Santon, Lisandro Lopez, Lombardoni, Dalbert, Emmers. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

RETI: Aut. Ranocchia al 44′ e Pandev al 60′.

AMMONITI: Ranocchia.

ANGOLI: 10-8.

RECUPERO: 0′ e 4′