Zapata sblocca il match di testa

– Centra il primo successo in campionato il Genoa targato Aurelio Andreazzoli e lo fa mettendo sotto una Fiorentina, che solo nel finale si è svegliata sfiorando anche il pari dopo esser stata vicina ad incassare la terza rete: finisce 2-1 al ‘Ferraris’ e fanno festa gli oltre ventimila sostenitori del Grifone per una vittoria attesa da quasi sei mesi (l’ultima a metà marzo in serie A), mentre quelli gigliati ora aspettano dal presidente Commisso – acclamato all’inizio sotto a curva – qualche altro rinforzo nelle ultime ore di mercato. Ma soprattutto serve tempo a Vincenzo Montella per dare un’identità di squadra a un gruppo profondamente rinnovato, con 16 elementi nuovi rispetto alla passata stagione e appena cinque confermati.

Non potendo contare sugli infortunati Sturaro, Saponara e Cassata, il tecnico dei rossoblù ha riproposto dal primo minuto l’undici che aveva bloccato all’esordio all’Olimpico la Roma, mentre il collega viola ha inserito in formazione Ranieri e Boateng preferiti a Venuti e Vlahovic rispetto al debutto contro il Napoli. Il match entra subito nel vivo, senza preamboli, con ritmi alti e intensità. Al 3′ Pinamonti, di testa, manca il bersaglio da ottima posizione. Immediata la risposta della Fiorentina, vicina al vantaggio con Chiesa (8′) che beffa in velocità Romero ma con il destro mette fuori di un niente. Lo stesso difensore del Grifone ha colpito il palo con un colpo di testa due minuti dopo. Azione che è preludio al vantaggio dei padroni di casa, giunto al 12′: sugli sviluppi di un corner, cross dalla destra di Ghiglione e “zuccata” vincente di Zapata.

Dragowki nega il 2-0, raddoppia Kouamè

La Fiorentina reagisce più con orgoglio che con lucidità, scoprendosi e concedendo spazi al Genoa. Al 25′ Dragowski si supera su un tiro ravvicinato di Radovanovic, ripetendosi al 40′ su Pinamonti. La ripresa si è aperta nello stesso modo, con un guizzo di Pinamonti (al 9′) che calcia sull’esterno della rete. E poi a sfiorare il raddoppio sono prima Lerager e poi Kouamè. E’ proprio il centravanti ha firmato il meritato 2-0, bravo nel controllare la sfera, su un lancio lunghissimo di Radu, ad andare via in velocità e a freddare Dragowski con un preciso destro. A ruota il Genoa ha rischiato di dilagare: prima il portiere dei toscani ha compiuto un autentico miracolo su Lerager, poi Radovanovic ha colpito in pieno la traversa.

Pulgar accorcia su rigore, poi palo di Chiesa

Montella si è giocato le carte Dalbert e Ribery e alla mezzora il neo entrato Romulo ha rimesso in partita la Fiorentina stendendo in area proprio Dalbert. Dal dischetto ha accorciato le distanze Pulgar, al secondo centro dagli 11 metri in altrettante gare. Un episodio che ha cambiato il match, ridando coraggio e convinzione ai gigliati per cercare il pareggio, mentre i rossoblù accusavano la stanchezza e lo sforzo sostenuto in precedenza. Molto pericoloso Chiesa nel recupero: il figlio d’arte prima ha colpito il palo, subito dopo si è visto murare la conclusione da Radu.

GENOA – FIORENTINA 2-1 (1-0)

GENOA (3-5-2): Radu; Zapata, Romero, Criscito; Ghiglione (26′ st Romulo), Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca (33′ st Pajac); Pinamonti (39′ st Pandev), Kouamè. (22 Marchetti, 93 Jandrei, 14 Biraschi, 13 El Yamiq, 28 Agudelo, 15 Jagiello, 9 Sanabria, 30 Favilli). All.: Andreazzoli

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Pezzella, Milenkovic, Ranieri; Castrovilli, Badelj (15′ Dalbert), Pulgar; Sottil (27′ st Ribery), Boateng (27′ st Vlahovic), Chiesa. (1 Terracciano, 15 Cristoforo, 17 Ceccherini, 19 Tofol, 22 Caceres, 23 Venuti, 24 Benassi, 27 Zurkowski, 93 Terzic). All.: Montella.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

MARCATORI: nel pt 12′ Zapata (G); nel st 25′ Kouamè, 30′ Pulgar (F) su rig.

AMMONITI: Romero (G) e Criscito (G) per gioco falloso.

ANGOLI: 9-8 per il Genoa.

RECUPERO: pt 2′, st 4′.

SPETTATORI: 23mila circa.