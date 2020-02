Buone prestazioni con Fiorentina e Atalanta ma per il Genoa è arrivato il momento di tornare a vincere provando a sfruttare il turno casalingo nonostante l’avversario sia di valore come il Cagliari. “Dobbiamo fare uno step migliorativo, dobbiamo diventare un Genoa 2.0”, spiega in conferenza stamp il tecnico Davide Nicola. “E dobbiamo fare come nel primo tempo di Bergamo, dove mi sono divertito”.

Mister Nicola, dopo due pareggi in trasferta è il momento di compiere lo step successivo?

“In realtà lo stiamo già compiendo. Alcune cose le facciamo già bene, altre possiamo migliorarle. Però stiamo giocando e pensando da squadra. Lo step migliorativo deve essere un Genoa 2.0 e dobbiamo sapere che con l’aiuto di tutti riusciamo ad avere interpreti che pensino all’unisono. Abbiamo ancora da giocare qualcosa come 1600 minuti, pensate quanti miglioramenti possiamo mettere tutti. Pensate a dove possiamo arrivare se riusciamo a contribuire ognuno con la propria passione. Visto che il Genoa è di tutti allora contribuiamo tutti con un pezzo di cuore: dobbiamo essere una sola cosa da qui alla fine”.

In trasferta ha trovato un assetto importante. In casa ci sono necessità differenti?

“A Bergamo nel primo tempo mi sono divertito e questo deve essere il nostro DNA. Chiaro che a seconda dell’avversario vi siano contingenze diverse e domani avremo un Cagliari che ha dei numeri importanti fuori casa. Noi dobbiamo trovare accorgimenti che ci permettano di affrontare qualunque avversario. Ogni squadra ha peculiarità diverse, il Cagliari ha giocatori forti e sta giocando un gran bel calcio. Inoltre sappiamo che fuori casa hanno fatto risultati importanti: dovremo essere consapevoli della forza degli altri per poter esprimere la nostra”.

Behrami e Romero saranno squalificati, ha già pensato ai sostituti?

“Questo intendo con Genoa 2.0, non conta più chi è assente. Piuttosto ognuno deve poter esprimere le sue qualità, e dobbiamo arrivare alla consapevolezza che tutti sono utili, fosse anche un giocatore in campo solo per le ultime due gare perché magari possono essere quelle decisive. Quindi pensiamo a lavorare e a contribuire ognuno con le proprie qualità”.

Come ha trovato Soumaoro? Può essere titolare?

“Oggettivamente tutti quelli che avevano e hanno bisogno di migliorare, sono migliorati. Chiaro che noi dobbiamo integrare tutti il più velocemente possibile. Soumaoro si è allenato tutta la settimana e non aveva problemi fisici. Ma siamo anche attenti a valutare soluzioni diverse per adattarci alle caratteristiche di quei giocatori che in poco tempo raggiungeranno la forma perché non sempre si può stare in campo allo stesso modo”.

E’ preoccupato della contestazione verso la dirigenza?

“Personalmente a me non preoccupa nulla, mi preoccuperei se non ci fossero emozioni. Significherebbe o aver mollato o non aver qualcosa da dare o da dire. Mi occupo solo dell’aspetto tecnico perché c’è tantissimo lavoro da fare”.

Il Cagliari non vince da due mesi, nonostante la classifica pensa che possa avere dei problemi?

“Come tutte le squadre ha pregi e difetti. Ma è nelle prime sette quindi ha saputo dare una continuità di risultati importanti. La vittoria in se è relativa. E’ la continuità che ti permette di stare in certe posizioni. Il Cagliari è una squadra con qualità. Noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro rispettando gli avversari ma dobbiamo essere coscienti che se riusciamo a fare partite soprattutto come nel primo tempo a Bergamo allora questa squadra ha margini di miglioramento” .

Contro l’Atalanta i titolari davanti erano Sanabria e Pinamonti, pensa di ripartire da loro visto che ha trovato una certa alchimia?

“Io valuto le situazioni legate a chi incontriamo e al gioco che vogliamo dare. Ho solo detto ai ragazzi che tra di noi dovevamo essere uomini rispettando i ruoli. Un giocatore quando dà il massimo ed è funzionale mentalmente al lavoro di gruppo senza anteporre gli interessi personali deve essere apprezzato a prescindere. Io ho fatto delle richieste e ho delle idee, ma non posso riversarle sul gruppo da subito e pretendere che siano già perfette. Però si vede che iniziano a pensare con una unica testa. La partita è lunga e dura, ma sicuramente avvincente”.

Un’ultima cosa, da genovese acquisito visto anche il suo passato da giocatore, cosa pensa delle frasi di Oliviero Toscani sul Ponte Morandi?

“Non mi sento giudice di nessuno, nella vita tutti possono commettere errori, io per primo. Risponderei con le parole di una canzone, Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia. Bisognerebbe avere più rispetto e attenzione quando parliamo della vita e delle persone. Bisognerebbe avere sensibilità e un rispetto incredibile: quella del Ponte Morandi è una ferita aperta. Quando si parla della vita delle persone si deve avere grandissima responsabilità”.

Maran: “Basta con il braccino corto nei finali”

In casa cagliaritana, il morale non è altissimo dopo la rimonta subita nei minuti di recupero contro il Parma, una situazione che continua a ripetersi per i sardi. “Forse psicologicamente è una cosa che pesa – ha dichiarato il tecnico Maran alla vigilia della trasferta contro il Genoa – arriviamo alla fine con il ‘braccino’ corto. Stiamo lavorando anche su questi dettagli. In generale, però, non soltanto per quello che succede negli ultimi minuti”. I 3 punti al Cagliari mancano ormai dal 2 dicembre contro la Sampdoria, e nell’anticipo della 23esima giornata battendo la Roma il Bologna ha scavalcato in classifica la squadra di Maran. “Dobbiamo guardare solo a noi stessi – ha spiegato il tecnico del Cagliari – e rimanere concentrati sulla nostra prestazione. La partita è difficile, ma noi siamo chiamati a confermare i nostri miglioramenti. Il Genoa è in un momento di grandi cambiamenti, spesso le novità portano entusiasmo e consentono di mettere da parte quello che è successo prima. Per il Genoa è un’occasione che però noi non possiamo permetterci di concedergli”. L’allenatore dei sardi non scopre le carte sulla formazione che manderà in campo. Unica eccezione, Cragno, che punta all’obiettivo Europei 2020: “È un posto che aveva già conquistato – ha concluso Maran – è come si è visto è tornato in campo forte come prima”.