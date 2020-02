Genoa-Cagliari 1-0: Pandev regala tre punti d'oro ai rossoblù

GENOVA – Ci pensa ancora Pandev e il Grifone torna a spiegare le ali nella corsa alla salvezza. Il macedone, decisivo nell’ultimo successo conquistato il 5 gennaio contro il Sassuolo, firma l’1-0 sul Cagliari e regala ai suoi tre punti pesantissimi per non perdere terreno su Sampdoria e Lecce. Per i sardi, invece, prosegue il momento negativo: la vittoria manca da nove giornate e la zona Europa League si allontana.

Sanabria al fianco di Pinamonti

Nicola sceglie Soumaoro in difesa e Radovanovic in mediana per sostituire gli squalificati Romero e Behrami. In avanti Sanabria viene preferito a Pandev per fare coppia con Pinamonti. Maran, privo dello squalificato Cigarini, affida a Nainggolan le chiavi del centrocampo. La sfida si rivela subito contratta, con tanti errori di misura da entrambe le parti. Gli ospiti ci provano al 9′ con una conclusione dalla distanza di Joao Pedro, deviata in angolo da Perin. Il Grifone, invece, non approfitta di un retropassaggio sbagliato di Pellegrini, sul quale Ghiglione calcia addosso a Cragno in scivolata.

Pandev entra e segna

A rallentare il ritmo sono anche i tre infortuni muscolari, due nel Cagliari e uno nel Genoa, che costringono i tecnici ad altrettanti cambi forzati. Proprio una delle sostituzioni obbligate, però, propizia la svolta del primo tempo. Pandev, entrato al posto di Ghiglione, impiega quattro minuti per lasciare il segno con un velenoso tiro-cross a giro, che rimbalza davanti al portiere dei sardi e si infila in rete. A inizio ripresa i padroni di casa premono sull’acceleratore, determinati a chiudere i conti, ma Cragno è attento sul potente tiro di Sanabria.

La contestazione a Preziosi

La traversa salva Perin

Il Cagliari prova ad alzare il baricentro, senza però riuscire ad affondare. La squadra di Nicola controlla con personalità, i minuti scorrono e gli ospiti non vanno oltre un impreciso colpo di testa in tuffo di Joao Pedro al 76′. A sfiorare il raddoppio, così, è ancora il Genoa all’85’, quando Cragno vola a deviare la staffilata di un infinito Pandev. Soltanto nel finale il Grifone arretra un po’ troppo il baricentro e si espone al forcing isolano. L’occasione del pareggio arriva al 93′: Nainggolan carica il destro da fuori e sulla deviazione di Soumaoro la palla sbatte sulla traversa. Joao Pedro manca la porta con il tap-in ravvicinato e vanifica le ultime speranze del Cagliari di evitare il ko.



Genoa-Cagliari 1-0 (1-0)

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (39′ pt Pandev), Schone (7′ st Ankersen), Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pinamonti (30′ st Cassata), Sanabria .In panchina: Marchetti, Jandrei, Barreca, Goldaniga, Eriksson, Iago Falque, Jagiello, Favilli, Destro. All. Nicola.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Cacciatore (24′ pt Mattiello), Pisacane, Klavan (32′ st Pereiro); Faragò (14′ pt Walukiewicz), Nandez, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Simeone. In panchina: Olsen, Lykogiannis, Birsa, Paloschi, Ragatzu. All. Maran.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Rete: 43′ pt Pandev.

Note – Giornata soleggiata, terreno di gioco in buone condizioni. Prima dell’inizio della gara, contestazione pacifica dei tifosi del Genoa nei confronti del presidente Preziosi. Ammoniti: Cacciatore, Pinamonti, Simeone, Nainggolan, Pereiro, Mattiello, Radovanovic, Sturaro, Nandez. Angoli: 4-3 per il Genoa. Recupero: 4′; 4′.





Fonte