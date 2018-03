Genoa, Ballardini: "Soddisfatto della prestazione, ripartiamo da qui"

Davide Ballardini (afp)

NAPOLI – Il Genoa incassa al San Paolo la terza sconfitta consecutiva, ma Davide Ballardini pone l’accento sulla prestazione dei rossoblu e ammette di aver tratto buone indicazioni dalla sfida contro il Napoli: “Sono dispiaciuto per la sconfitta. A mio parere il Genoa ha giocato una buona partita e mi sembra che qualche occasione per fare gol l’abbiamo anche avuta. Sono comunque felice dell’atteggiamento mostrato dai miei e credo che dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera. Il Napoli è una squadra fortissima e giocarci contro non è affatto semplice. Non ho visto un Napoli brillantissimo. Probabilmente viene da un momento di difficoltà, ma credo che questo sia merito anche dei miei ragazzi, che hanno interpretato la gara al meglio”.



Ballardini dice la sua anche a proposito della corsa scudetto: “Da spettatore oggi il Napoli non mi è sembrato padrone del gioco come in altre occasioni, ma tutte le squadre attraversano dei momenti meno brillanti. Con questa vittoria magari ritroveranno vigore e saranno al meglio per questo ultimo scorcio di campionato. La Juve ha uno spessore tecnico e una fisicità straordinari, mentre il Napoli è una squadra impressiona per la coralità e il gioco espresso. Tra le due penso che la Juventus sia favorita”. Il tecnico del Grifone si sofferma poi sulle condizioni fisiche di Rossi: “Tutti noi speriamo che Giuseppe possa allenarsi con costanza. Vederlo col pallone tra i piedi è un piacere quotidiano per la qualità che possiede. Ora sono due settimane che lavora con la squadra, non siamo così lontani dal rivederlo in campo con maggiore continuità”.