– Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, commenta la sconfitta per 1-0 sul campo della Juventus. Un ko che arriva dopo quattro risultati utili consecutivi.

“TIMIDI NEL PRIMO TEMPO” – “Il Genoa nel primo tempo è stato timido, si poteva fare meglio, poi ha disputato un’ottima partita, ha messo in difficoltà la Juventus, creando situazioni in cui potevamo essere pericolosi. Non posso che complimentarmi con i miei giocatori, che hanno giocato qui con personalità e condizionare la Juventus significa che si è fatto qualcosa di buono. E questo mi rende orgoglioso”, dice Davide Ballardini ai microfoni di Premium Sport.

“NON E’ FACILE FARE GOL” – “Né Pandev né Taarabt sono primi attaccanti, nel primo tempo dovevamo essere più veloci, invece nel secondo tempo sono stati più bravi in tutto, avendo anche più presenza in avanti con Galabinov e Lapadula – spiega il tecnico rossoblù -. Veloso? Non è ancora in condizione, da due settimane tra influenza e ginocchio si è allenato poco, Bertolacci il regista l’ha fatto bene nel primo, meglio nel secondo nei due con Omeonga. Il Genoa comunque ha sempre tenuto il campo e nel secondo tempo ha fatto bene”. Il Genoa segna poco: “Prima di oggi abbiamo creato 4-5 palle gol, è importante creare delle situazioni importanti, non è facile fare gol – sottolinea Ballardini -. Abbiamo attaccanti e centrocampisti come Rigoni e Bertolacci che hanno 3-4 gol a campionato, anche di più nel caso di Rigoni; davanti dobbiamo avere la fortuna che gli attaccanti stiano bene. Rossi non stava bene oggi, Lapadula non è stato bene. Se abbiamo la fortuna di avere attaccanti in buone condizioni e allenati, credo che problemi realizzativi non ce ne siano. Izzo pronto per una big? Ha fatto una buonissima partita, facciamogli fare bene questo campionato e a fine anno se ne parlerà”.

“TRANQUILLITA’ MERCATO MI SORPRENDE” – Quanto al mercato, Ballardini scherza: “Sono sorpreso anch’io, ogni anno il Genoa parte con tanti cambi, quest’anno siamo tranquilli, ma è una tranquillità che mi spaventa molto… A noi – conclude Ballardini – serve qualche giocatore diverso da quelli che abbiamo ma l’idea è mantenere i ragazzi sui quali contiamo molto, credo sia questo l’intendimento”. E infine: “Il Var al Mondiale? Non posso che pensarne bene, è un sostegno importante. A chi lo scudetto? Al Napoli”.