“Sono felice, accoglienza fantastica”

Un entusiasmo come non si vedeva da anni. C’erano oltre 200 tifosi del Genoa all’aeroporto Cristoforo Colombo ad accogliere il centrocampista danese ex Ajax, Lasse Schone, gran colpo di mercato del presidente Preziosi.

Lo stesso Schone, letteralmente travolto dalla folla, è sembrato sorpreso da tanto entusiasmo: “Sono molto contento di essere qua. L’accoglienza è fantastica e queste persone sono incredibili. Non mi aspettavo una accoglienza così: sono veramente felice”. Una scelta che ha sorpreso molti quella di Schone che, dall’Ajax semifinalista di Champions, ha accettato la proposta del Genoa. “Ho scelto Genova per una serie di combinazioni: la città, le persone, il club, alla nazione. La mia famiglia voleva venire qui, e abbiamo scelto il Genoa. Le punizioni? Spero di segnarne tante, e di sicuro farò del mio meglio. Il derby? Voglio fare il massimo e spero di poter rendere orgogliosi i tifosi”.