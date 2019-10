GENOVA – Dopo le panchine di Sampdoria e Milan, rischia di saltare anche quella del Genoa. Il club, infatti, sta seriamente pensando a esonerare Aurelio Andreazzoli. Il chiaro segnale arriva dal quartier generale di Pegli dove è stato annullato l’allenamento previsto oggi dopo due giorni di sosta. Il tecnico nel pomeriggio dovrebbe incontrare il presidente Enrico Preziosi: dal confronto uscirà la decisione definitiva. In caso di cambio alla guida tecnica, l’idea che porta a Francesco Guidolin prende quota, dal momento che Stefano Pioli ormai è sempre più vicino al Milan. Per il 64enne allenatore di Castelfranco Veneto sarebbe un ritorno in rossoblu dopo l’amara parentesi del 2005 in cui rimase meno di due mesi rescindendo il contratto il 19 agosto, prima dell’inizio del campionato, a causa della retrocessione in C1 comminata al Genoa a causa dell’illecito commesso dal club in serie B nella gara contro il Venezia.

