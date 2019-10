Non segue “le voci e gli umori del momento” Aurelio Andreazzoli chiamato domani sera a riscattare le ultime sconfitte in una gara – contro un Milan anch’esso in difficoltà – che rischia di pesare tantissimo sul suo futuro da tecnico del Genoa. E l’allenatore toscano ha ben chiaro quello che vuole dai suoi ragazzi “Dobbiamo riuscire ad infiammare il nostro pubblico”.

Andreazzoli, come ha vissuto questa settimana e come l’ha vissuta la squadra?

“E’ stata una settimana normale. Perché quando ci siamo ritrovati lunedì scorso abbiamo tracciato una linea dietro le nostre spalle verso la quale non ci siamo mai rivolti e abbiamo guardato soltanto avanti perché eravamo coscienti che guardando indietro avremmo visto un brutto spettacolo che non è piaciuto a nessuno. Una linea ben definita. Abbiamo guardato avanti a quello che c’è da fare per affrontare una squadra come il Milan. Di sicuro abbiamo lavorato in quella direzione cercando quell’entusiasmo che deve supportare una squadra per una partita così importante. Vogliamo rifarci di una situazione che ci ha visto insoddisfatti ma senza rivolgerci dietro. E’ una parentesi che vogliamo dimenticare. Mentre se veramente c’è da creare un supporto su qualcosa dobbiamo pensare a quello di buono che abbiamo fatto in un recente passato”.

Di fronte troverà un tecnico come Giampaolo che preferisce sfruttare le vie centrali, cercherà quindi di sfruttare di più le fasce?

“Sono cose private che fanno parte del lavoro, lui avrà individuato le sue strategie, noi avremo le nostre. Sia le sue che le mie non varranno niente rispetto al taglio che riusciremo a dare alla gara. Dovremo avere l’orgoglio di giocare una gara importante e puntare a superare l’avversario con voglia di combattere. Queste sono le cose importanti, la strategia arriva solo dopo. Chiaro che una linea deve avercela una squadra altrimenti si rischia l’anarchia. La squadra deve avere comunque un canovaccio da seguire”.

E’ stata una settimana di voci su panchine a rischio per entrambi i tecnici, una situazione che può incidere sulla gara di domani?

“Quando sono stato chiamato per assumere questo incarico noi abbiamo parlato di una progettualità e un progetto non si esprime sicuramente in sei gare, come non si esprimeva nelle prime tre gare di campionato. Sarebbe necessario avere equilibrio, quello che io predico dal primo giorno. Serve molta applicazione, molto lavoro ed equilibrio per portarlo avanti. Altrimenti si rischia di perderlo. E andare dietro situazioni che portano negatività. Se metti insieme un calendario non dei migliori e una squadra rivoluzionata è evidente che ti trovi a dover sostenere una situazione che a volte può essere diversa da quella che avresti voluto e considerato. Ma io non dimentico mai quello che ho sempre detto, serve equilibrio. Dobbiamo stare tranquilli. Poi naturalmente chi fa questo mestiere è figlio dei risultati e sappiamo quanto condizionano. Ho ben chiaro quello che devo fare e dove voglio arrivare. Da parte mia posso solo aumentare le ore di lavoro e metterci più impegno. Non andare dietro agli umori del momento non vado dietro a queste voci”.

Cosa si aspetta dai suoi calciatori domani sera?

“Mi aspetto che riescano a infiammare come sono riusciti a infiammare le prime due gare giocate nel nostro stadio. Mi aspetto quello, che riescano ad esprimere l’entusiasmo che hanno dimostrato tutta la settimana in allenamento, pur tenendo conto degli avversari. Ma il nostro compito sarà quello di dare il via al nostro pubblico non di aspettare”.

Quanto conterà ritrovare il gusto del gioco per esprimersi al meglio?

“E’ nel pensiero dei due allenatori voler trasmettere questa leggerezza alla squadra. Ma è una cosa che riguarda tutti, non solo me e Giampaolo quella di mettere la propria squadra nella condizione di divertirsi, anche se essere sotto critica può essere motivo di freno. Ecco perché mi aspetto che mettano da parte tutto quello che c’è alle spalle e pensino a quello che hanno fatto in questi giorni di allenamento. Poi sappiamo benissimo che le partite e il loro andamento sono legate a tante cose. Penso ad esempio alla parata di Strakosha sull’1-0, una parata che lo stesso portiere ha definito come la migliore da quando è in serie A. Avessimo segnato magari la gara sarebbe stata diversa”.

Come ha visto in settimana Schone e chi ha avuto problemi la scorsa settimana come Goldaniga e Biraschi?

“Si sono allenati tutti bene e con l’entusiasmo che avevo visto fino a qualche tempo fa. Domani quando darò la formazione alla squadra, sarà stato un lavoro soddisfacente ma bisognerà aspettare la gara che dirà se sarà stato produttivo o meno. Di certo soddisfacente lo sarà perché abbiamo fatto un buon lavoro in settimana”.