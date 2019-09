ROMA – “Ho visto una squadra che ha meritato di perdere contro una formazione nettamente più forte, sotto ogni punto di vista. In ogni caso, le responsabilità sono mie”. Aurelio Andreazzoli non cerca scuse e riconosce la netta sconfitta del suo Genoa contro la Lazio. “Siamo colpevoli dal punto di vista tecnico, dovevamo essere più precisi, non abbiamo concretizzato il poco che abbiamo fatto e questo è un problema. Se hai qualche situazione sfavorevole devi provare a sfruttarla, non ci siamo riusciti. Ci siamo un po’ smarriti, bisogna crescere. Abbiamo preso quattro gol e questo vuol dire che ci manca qualcosa, giocare contro la Lazio è dura, a maggior ragione quando si va in svantaggio”. Il tecnico non vuole fare polemica sul primo gol: “Secondo me non c’era fallo di Milinkovic, è Lerager che ha ritardato la giocata, io non ho visto l’impatto. In queste situazioni, andrebbe comunque rivisto, a me onestamente non sembrava fallo”.

Fonte