GENOVA – “C’è rammarico, perché si gioca sempre per il risultato ed è fastidioso uscire sconfitti dopo una serata del genere, ma il calcio è fatto di episodi, avremmo voluto raccontare una storia diversa”. Aurelio Andreazzoli fatica a nascondere il disappunto dopo la sconfitta interna con il Milan. Il suo Genoa ha tenuto bene il campo, pagando a caro prezzo una decina di minuti di blackout. “Ho fatto i complimenti di cuore ai ragazzi dopo il primo tempo, stavamo facendo la gara che avevo chiesto. Abbiamo buttato tutto in aria in pochi minuti, commettendo ingenuità inconcepibili. Hanno trovato subito il raddoppio, poi siamo tornati a fare quello che volevamo, anche di più, con il cuore fuori dalla maglia in inferiorità numerica. Quando metti voglia, cuore e applicazione, tendenzialmente gli episodi contano meno, invece stavolta sono stati comunque decisivi. Il regolamento è chiaro, il mani di Biraschi c’è, non ho protestato, al massimo ho parlato un po’ con l’arbitro. Stiamo prendendo tanti gol episodici, a volte ci sono delle responsabilità ma sono tutte situazioni di leggerezza, di interpretazione. Cose che ci stanno in un gruppo giovane che va per certi versi un po’ incattivito. Abbiamo preso molte reti con la difesa schierata”.

Un po’ di preoccupazione per lo stop di Mimmo Criscito, andato ko dopo una manciata di minuti: “L’infortunio di Criscito è muscolare ma è serio, almeno questa è l’impressione”.





Fonte