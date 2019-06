Durante l’obbligo o verità fatto ieri per il sito del Grande Fratello, Gennaro Lillio e Francesca De Andrè hanno dovuto rispondere a delle domande scomode. Il GF ha chiesto a Gennaro qual è la prima cosa che ha fatto quando è uscito dalla casa. Il bel napoletano ha rivelato che subito dopo la fine della diretta ha consumato con Francesca, in una camera d’hotel.

“Cosa ho fatto appena sono uscito dalla casa? Oddio, non si può dire. Ok, ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel”.