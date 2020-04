Dal Grande Fratello 16 è passato un anno, ma continuano le dinamiche esterne alla casa. Ieri Gennaro Lillio ha attaccato Daniele Dal Moro ed ha spiegato perché tra loro non c’è più un rapporto di amicizia.

“Forse era geloso e convinto che io avessi una relazione con Martina, quando poi io con Martina non ho mai avuto una relazione. Per me lei è realmente mia sorella. Lui è uno sfigato perché non mi ha mai chiamato per chiedermelo. Poteva dirmi ‘Gennaro ma c’è qualcosa tra voi?’ Io gli avrei detto ‘No bro, tranquillo’.

Martina veniva spesso a Napoli, ma lo faceva per lavorare per dei brand che stanno qui a Napoli. Quando lei veniva a Napoli perché ci stanno decine di marchi da donna, tante volte che lei veniva io nemmeno la beccavo e lei sarà venuta giù almeno 8 volte. L’ho beccata solo due volte. Siamo ancora amici e ci sentiamo, siamo molto amici. Io voglio molto bene anche alla sua famiglia. Daniele ha avuto questa cosa, ma è una cosa mentale che ha avuto lui. Lui è un cogl**ne perché poteva chiamarmi e chiedermelo. – ha continuato Gennaro Lillio – Io una volta gli ho anche scritto e lui manco mi ha risposto. Io ho saputo dopo, da un’altra persona quello che pensava. Non mi ha risposto per questa cosa di Martina.

Adesso spero per lui che trovi la sua dolce metà in tv, arrivederci e grazie”.