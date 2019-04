David Gandy si è fatto conoscere al grande pubblico grazie anche allo spot di Light Blue, il profumo di Dolce e Gabbana. Impossibile dimenticare i suoi muscoli in primo piano, su quel meraviglioso sfondo dei Faraglioni di Capri.

Il nuovo spot del noto profumo è in onda in questi giorni ed ha un nuovo protagonista, si tratta di un volto che stiamo imparando a conoscere. A mettere in mostra il fisico su una barchetta a Capri questa volta è Gennaro Lillio, il biondino napoletano del Grande Fratello 16.

Non sarà David Gandy, ma anche questo Gennaro ha il suo perché.

Lory Del Santo c’aveva visto lungo…