Gennaro Lillio ha deciso di lasciare Francesca De André e lo ha fatto una settimana fa, ma solo oggi ha sentito la necessità di dirlo pubblicamente ai propri followers.

“Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il rispetto. C’ho provato illudendomi che l’amore possa cambiare le persone, ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo”.