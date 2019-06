Qualche giorno fa durante il gioco ‘obbligo o verità’ organizzato dal Grande Fratello, Gennaro Lillio ha fatto una confessione.

“Cosa ho fatto appena sono uscito dalla casa? Oddio, non si può dire. Ok, ho fatto l’amore con Francesca in una stanza d’hotel”.

Ieri il bel napoletano è stato intervistato nel programma Turchesando di Radio Italia Anni 60 ed ha rivelato che quella in albergo non era la prima notte d’amore tra lui e la De Andrè. Gennaro ha dichiarato che nella casa del GF hanno consumato almeno 6 volte e che gli autori hanno deciso di non mandare in onda le immagini.

“Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! […] Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io, ma molto di più”.

Quindi noi stavamo a discutere ‘bacio sì, bacio no?’ quando questi in realtà facevano ben altro? Questo è uno dei motivi per cui la diretta deve essere la stessa del GF Vip, dalle 10 del mattino alle 7 del giorno successivo. Il Grande Fratello perde il suo fascino se mancano così tante ore di live, inoltre i concorrenti sanno che alle 2:00 do notte la diretta stacca e quindi tendono a dare il peggio/meglio di loro dopo quell’orario. Per la prossima edizione direi di rivedere il live ed allungarlo anche solo di 2 ore (oppure solo sul sito ufficiale).