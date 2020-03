Gennaro Arma, capitano eroe: l'ultimo a scendere dalla Diamond Princess

NAPOLI – “The brave captain” è rimasto a bordo. È stato proprio lui, Gennaro Arma, “il capitano impavido”, come lo aveva ribattezzato qualche giorno fa in un video uno dei passeggeri, l’ultimo a scendere dalla Diamond Princess, il transatlantico bloccato per due settimane in quarantena con oltre 3700 passeggeri al largo della baia di Yokohama a causa dell’emergenza coronavirus. “Arma”, scrive la compagnia in un post su Facebook, “è un eroe agli occhi di tutta la comunità globale Princess”.

Nella crociera diventata incubo, con più di 600 viaggiatori risultati positivi al test e due vittime, Arma è diventato il punto di riferimento quotidiano di una città galleggiante che si è ritrovata costretta a fronteggiare l’epidemia. Un’esperienza mai vista anche per un esperto come lui, 45 anni, marittimo per vocazione, che ha frequentato l’istituto Nautico di Piano di Sorrento e naviga da quando era giovanissimo. Stavolta però non ha dovuto affrontare una tempesta né un cambio di rotta improvviso, imprevisti che chi va per mare mette nel conto.

“È una situazione soprattutto inedita per tutti noi, ma tenuto conto delle situazioni in cui ci troviamo, siamo tranquilli. A bordo c’è tanto da fare, la mia unica preoccupazione è prendermi cura dei passeggeri e dell’equipaggio”, ha detto Arma qualche giorno fa alla moglie come raccontato da Repubblica. In questi momenti drammatici, il Comandante ha dovuto mantenere i nervi saldi per evitare che il panico avesse il sopravvento. Per questo cercato di lavorare anche sulla psicologia dei passeggeri. Non solo curando i dettagli organizzativi e fornendo la massima informazione, ma anche inventando momenti di distrazione. Come quando, il giorno di San Valentino, ha distribuito cioccolatini a forma di cuore corredati da biglietti e ha recitato al microfono una poesia dedicata all’amore.

Il capitano Gennaro Arma

Una storia di umanità e rigore che, inevitabilmente, suggerisce paragoni con la scelta tragicamente opposta di un altro comandante originario della Penisola Sorrentina, Francesco Schettino, che a differenza di Arma lasciò la Costa Concordia nel bel mezzo del naufragio e sta pagando per questo. Ma l’accostamento, argomenta Piergiorgio Sagristani, il sindaco di Sant’Agnello, la città dove Arma vive con la moglie, Mariana Gargiulo, “lascia il tempo che trova ed è anche ingeneroso per la nostra terra, da cui sono partiti grandi armatori come Gianluigi Aponte (patron del colosso Msc, ndr) che è proprio di Sant’Agnello, e Achille Lauro, che era di Piano. Gennaro Arma è l’erede di questa tradizione. Un vero uomo di mare, che ha saputo affrontare un evento difficile mostrando una tempra e una competenza che ci rende orgogliosi. Ora lo aspettiamo presto a casa. Siamo fieri di lui, stiamo seguendo con apprensione gli eventi e ci auguriamo tutti di poterlo riabbracciare prima possibile”.

Attraverso la compagnia, la famiglia del comandante ha chiesto di rispettare la privacy. Con la casa di Sant’Agnello, il comandante si è tenuto in contatto telefonico ogni giorno, ma sempre per pochi minuti, nell’intento di non sottrarre tempo alle incombenze del lavoro. E congedandosi sempre con lo stesso auspicio: “Speriamo solo che finisca presto”.





