Milik, altra serata no

– L’impresa con il Liverpool aveva proiettato il Napoli su un’altra dimensione, il pareggio della Luminus Arena riporta gli azzurri con i piedi per terra. In terra belga si vede una squadra ancora lontana dalla maturità, che spreca a più riprese la chance per colpire ma allo stesso tempo si espone pericolosamente, rischiando anche di lasciare al Genk di Mazzù l’intera posta. Lo 0-0 non rispecchia fino in fondo l’andamento della sfida ma è comunque un segnale da non sottovalutare per Carlo Ancelotti, in apprensione per l’infortunio di Mario Rui e ancora alla ricerca dell’abito migliore da far indossare ai suoi.

L’intento di Ancelotti è rilanciare Milik dopo un avvio di stagione difficile, il polacco parte con Lozano in avanti, in difesa c’è spazio per il grande ex Koulibaly, a riposo in campionato per squalifica. La cifra tecnica delle due squadre è diversa ma il Napoli, almeno nel primo tempo, fatica a sfruttare la maggiore qualità, sprecando l’impossibile sotto porta: Callejon colpisce il palo da posizione defilata, Milik è rapido sul tap-in ma si fa respingere la prima conclusione, centrando inoltre la traversa da terra. Il Genk risponde con una conclusione di Hrosovsky da fuori area, Cuesta devia in maniera fortuita spiazzando Meret, pallone a lato di un soffio. La “Milikeide” inizia ufficialmente al 25′, quando mette in archivio la seconda traversa della sua serata, stavolta in completa solitudine nel cuore dell’area piccola su un cross perfetto di Callejon. Il polacco spreca ancora, e clamorosamente, in chiusura di primo tempo, sugli sviluppi di un’azione che aveva visto il salvataggio sulla linea di Hrosovsky su un tiro di Koulibaly. Proprio il senegalese rimette in mezzo di testa un cross di Ruiz, Milik è solissimo sul palo lontano e alza la mira incornando da due passi. Tutt’altro che timidi i padroni di casa, con Meret decisivo sia in seguito a una mischia su corner, sia su una conclusione di Berge generata da una sanguinosa palla persa di Allan.

Lo spartito non cambia

Ancelotti prova a dare la scossa cambiando modulo: Malcuit, entrato poco dopo la mezz’ora per l’infortunato Mario Rui, si prende la fascia destra con Di Lorenzo sull’out opposto. Lozano si apre da ala sinistra nel 4-2-3-1, Ruiz alle spalle di Milik. Il Napoli parte bene, con Malcuit che va subito al cross per il polacco, alto il suo colpo di testa, a dire il vero non comodissimo. Il Genk si spegne fisicamente intorno all’ora di gioco ma gli azzurri non hanno la lucidità per approfittarne, creando una sola occasione da gol, seppur enorme: Callejon può riflettere in piena area mentre vede il cross rasoterra da sinistra arrivargli sul prediletto piede destro eppure mette a lato, provando a prendere in contropiede Coucke. Con Mertens per Elmas e Llorente per Milik, il Napoli si appiattisce in una sorta di 4-2-4 che finisce per agevolare il compito della difesa belga, e così la chance più grande capita addirittura ad Hagi nel finale: il figlio del grande Gheorghe non sfrutta uno scivolone di Allan, imprecisa la sua conclusione. Il destino della qualificazione rimane saldamente nelle mani degli azzurri, che sperano di non dover maledire questo pareggio come capitò lo scorso anno contro la Stella Rossa.

GENK-NAPOLI 0-0 (0-0)

Genk (4-2-3-1): Coucke; Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen; Berge, Hrosovsky; Ito, Hagi (46′ st Heynen), Bongonda (44′ st Paintsil); Samatta. All.: Mazzù

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui (33′ pt Malcuit); Callejon, Allan, Elmas (13′ st Mertens), Ruiz; Lozano, Milik (27′ st Llorente). All.: Ancelotti

Arbitro: Kovacs (ROU)

Ammoniti: Ito, Milik, Ruiz

Recupero: 2′ e 4′