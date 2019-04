Polemica a Minerbe (Verona) dove a una bambina di origine straniera, i genitori della quale non sono in regola con i pagamenti della mensa scolastica, sono stati serviti tonno e cracker anziché il pasto completo. “L’amministrazione comunale di Minerbe, guidata dal sindaco leghista Andrea Girardi, si nasconde dietro le pieghe di una direttiva data alla società che fornisce i pasti per attuare una scelta discriminatoria nei confronti di una bambina di origine straniera i cui genitori non sono in regola con i pagamenti della mensa e la umilia servendole tonno e cracker anziché il pasto completo”, sottolineano la segreteria provinciale Pd Verona e il circolo Pd di Minerbe.

