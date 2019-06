I dati della ricerca

La nascita di un bambino ci rende tutti più dolci, amorevoli ed anche più gentili e disponibili nei confronti degli altri. Sensazioni che tutti abbiamo avuto modo di sperimentare più o meno direttamente e che ora vengono confermate da una ricerca realizzata in sei Paesi in Europa, Africa e Asia (Polonia, Russia, Arabia Saudita, Sud Africa, Spagna e Regno Unito) per sondare il ruolo dei genitori nell’era moderna, insieme alle loro speranze e desideri che nutrono sia per loro sia per i figli.

Il Johnson’s Generation Gentle Report è stato condotto su quasi 6mila genitori tra i 22 e i 50 anni in occasione del lancio della campagna #CHOOSEgentle. Tra i dati emersi, il 74% ammette che la nascita del bambino lo ha fatto diventare più cortese e disponibile nei confronti del prossimo. Nella classifica dei paesi più gentili, in testa c’è l’Arabia Saudita (94%). La gentilezza viene considerata importante anche come valore da trasmettere ai figli insieme ad altre attitudini. A cominciare da quello che non deve mancare per rendere migliore la loro educazione: il 63% ritiene infatti che sia importante ascoltare i propri figli e il 62% pensa che sia indispensabile parlare con loro. Quali sono i valori che vanno trasmessi per poter crescere uomini e donne ‘gentili’ nel mondo? In primis la fiducia in se stessi (51%), seguita dalla capacità di analisi e di pensiero (41%) e infine l’impegno civile (40%).



Il valore aggiunto della gentilezza

E visto che nella società di oggi la gentilezza è sempre più rara, c’è anche chi ha pensato di farne una materia di insegnamento. Accade alla scuola media Marco Polo di Silea dove l’insegnante di lettere ha tenuto delle vere e proprie lezioni di gentilezza spiegando ai ragazzi come si mette in pratica e suggerendo letture che educhino a questo modo di comportarsi. “Vivere la vita seguendo un approccio rivolto alla gentilezza è una vera e propria mentalità che premia in termine di benessere psicofisico. A dirlo sono numerosi studi scientifici”, spiega Cristina Milani, psicologa e presidente di World Kindness Movement commentando i risultati del Generation Gentle Report . “Il fatto che ci siano genitori che, ispirati da questa attitudine, la trasmettano ai propri figli è per me un grande segno di speranza in un futuro migliore. Essere gentili non significa essere deboli, ma vivere la propria vita in maniera assertiva, rimanendo fedeli alle proprie convinzioni ma senza dimenticarsi di essere altruisti e rispettosi del prossimo. Si tratta di un piccolo cambiamento capace di far crescere uomini e donne consapevoli del proprio valore, sicuri in se stessi e quindi più sereni”.

Gentilezze tra genitori

Quando nasce un bambino la risorsa tempo inizia a scarseggiare specie se si lavora. E allora quale occasione migliore per scambiarsi delle gentilezze tra genitori? Per esempio, aiutare un altro genitore nel far scendere il passeggino dai mezzi pubblici, regalare un sorriso di comprensione e di rassicurazione ad un altro genitore quando si è al ristorante oppure proporsi ad un amico di curare i propri figli e permettergli di prendersi un break in casa.



“Bastano 12 minuti di gentilezza per ritrovare il buonumore”

Più felici in soli 12 minuti

Essere gentili ci aiuta anche ad essere più felici. Secondo gli psicologi della Iowa State University, infatti, basta essere gentili e cordiali con chi ci sta intorno per appena 12 minuti per ridurre l’ansia e accresce la felicità. I ricercatori hanno rilevato che i volontari che hanno avuto pensieri gentili e amorevoli verso il prossimo si sentivano più felici ed empatici, indipendentemente dal carattere.