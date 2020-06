Uomini e Donne è finito, ma Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano a frequentarsi anche lontani dalle telecamere. Tra i due c’è anche stato un bacio, ma con la mascherina e a rivelarlo è stata proprio la dama di Torono.

Adesso però a parlare è Fabio Filiziano, agente di Sirius, che in un’intervista rilasciata a FanPage ha svelato i piani futuri della coppia ed ha specificato che durante la loro prossima vacanza l’ufficiale di marina e la protagonista del trono Over dormiranno nella stessa stanza. Quando vorrei un programma in stile GF con una telecamera fissa in quella camera d’hotel (Sirius ti tocca!).

“Andranno in vacanza insieme agli inizi di luglio a Forte dei Marmi. Gemma, a quanto pare, gli ha detto sì e si stanno mettendo d’accordo. Si vedranno questa settimana a Roma tra mercoledì e venerdì anche perché Nicola mi ha detto che deve darle un regalo, non so ancora che cosa. Per le vacanze andranno in un hotel. Alloggeranno nella stessa stanza, di quello sono sicuro. Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni. Mi risulta ci sia stato un bacio sulla guancia, non ancora un vero bacio (ma Gemma ha parlato di un bacio a stampo in taxi con la mascherina, ndr)”. Un particolare che potrebbe essere sfuggito all’agente ma che nulla toglierebbe all’importanza del legame tra i due: “La coppia continua ad andare avanti. Si sentono tutti i giorni con chiamate e videochiamate. È un rapporto che diventa ogni giorno più solido. Gemma e la madre di Nicola si sentono tutti i giorni. Hanno un rapporto molto stretto. Lo stesso Nicola mi dice spesso che non vede l’ora di vedere Gemma”.

Stando ai piani di cui ha parlato l’agente, salterebbe la presenza di Gemma Galgani e Sirius a Temptation Island. Il popolare show di Canale 5 infatti viene registrato tra fine giugno e inizio luglio.

Io che prego affinchè Gemma e Sirius vadano davvero a Temptation Island pic.twitter.com/7KJlwggtTf — [Righetto] (@Ri_Ghetto) June 10, 2020