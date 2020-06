Alla faccia di noi vipere che non crediamo alla loro relazione, Gemma Galgani e Sirius continuano a frequentarsi anche fuori dagli studi mariani. Tra la Toscana e Torino i due stanno passando molto tempo insieme. In una nuova intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne la dama del Trono Over ha anche parlato del primo bacio con Nicola (attraverso la mascherina).

“La mia inguaribile romanticheria è stata poi condivisa sul taxi, preso insieme, seppur con destinazioni diverse, sfiorandoci la pelle, giocherellando con incroci delle dita, riabituandoci al calore umano, insomma… di cui c’è un bisogno particolare dopo mesi vissuti un pochino in isolamento. Prima di scendere dal taxi ci siamo salutati con un bacio attraverso la mascherina, che seppur sia stato un bacio ‘last minute’ ha la sua importanza. La sensazione meravigliosa è quella che mi sono portata nel cuore per il resto della sera e della notte.

Il nostro futuro? Non abbiamo fatto programmi precisi come nessuno credo, in questa contemporaneità così particolare, possa fare. L’unica cosa certa è che la voglia di continuare ad approfondire questa conoscenza in corso è assolutamente reciproca, come come l’entusiasmo di vederci in contesti non televisivi, senza telecamere.

Nicola mi ha assicurato che non vede l’ora di venirmi a trovare a Torino, nella mia quotidianità, nella città in cui so muovermi. – ha continuato Gema Galgani – Dopo la terrazza panoramica su Roma, io potrò fargli ammirare Torino dalla punta della Mole Antontelliana e tante altre particolarità che, oltre alla loro bellezza, gli riveleranno aspetti delicati del mio carattere che magari non si aspetta. Lui mi ha fatto un invito aperto, nel senso che posso andarlo a trovare quando desidero. Mi sembra un’opportunità molto allettante, anche poter assaporare la cucina genuina della sua mamma! Mi immagino una passeggiata romantica a Forte dei Marmi, sul meraviglioso pontile, magari mano nella mano. Oltretutto, visto la rinomata popolarità di quella perla della Versilia come luogo di villeggiatura, meno lo lascio solo e meglio è…non credete?”.