Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (per tutti semplicemente Sirius) potrebbero partecipare alla prossima edizione di Temptation Island Vip ed il rumor sembrerebbe essere tutt’altro che infondato.

A lanciare la prima indiscrezione è stato FanPage qualche giorno fa, parlando ovviamente per ipotesi:

“Non è da scartare completamente la possibilità che i due partecipino a Temptation Island ma per farlo dovrebbero diventare una coppia a tutti gli effetti. Al momento non lo sono, si stanno soltanto conoscendo meglio. Nicola, però, ha ripreso ad aggiornare il suo profilo Instagram, pubblicando contenuti inediti sulla sua vita privata. È probabile che aggiornerà gli spettatori del dating show attraverso i suoi canali social in attesa di tornare a Uomini e Donne a settembre”.