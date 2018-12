Sono settimane che grazie al settimanale Chi sappiamo dell’arrivo in prima serata di Uomini e Donne. Ieri notte Davide Maggio ha svelato che nel serale del programma mariano ci saranno anche Gemma Galgani e Giulia De Lellis, che accompagneranno i tronisti verso le loro scelte.

Valeria Marini – come già sappiamo grazie a Chi – accoglierà tutti alle feste organizzate per le scelte.

“DavideMaggio.it é in grado di anticiparvi che Giulia De Lellis e Gemma Galgani accompagneranno i tronisti Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella alla fatidica scelta. Per Giulia si tratta di un “ritorno a casa” dopo aver vissuto una stagione da corteggiatrice di Andrea Damante che le ha permesso di trovare l’amore (almeno fino a quando è durato) e la fama. Gemma é, invece, il volto di punta, da ormai alcuni anni, di Uomini e Donne over. Da un lato, dunque, la tempra di Giulia, dall’altro la sensibilità della dama torinese, unite per dare manforte al tronista di turno, alle prese con l’individuazione della persona che potrebbe essere la compagna della vita. Nello specifico Giulia si interfaccerà con i tronisti più giovani, Gemma con quelli più “adulti”. Entrambe saranno presenti nella villa, nuovo set del programma nella sua versione serale. Con loro nel nuovo prime time di Canale 5 anche la “party planner” Valeria Marini: alla giunonica soubrette spetterà il compito di accogliere gli invitati della festa. Spazio anche ad Anahi Ricca: la costumista, elemento cardine delle sfilate di Uomini e Donne, sarà della partita. Il suo compito? Quello di giudicare le mise dei partecipanti“.

Gemma, Queen Valeri, Uomini e Donne, prevedo il famoso 22% di share anche in questo caso.