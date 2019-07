Gemitaiz e Madman in concerto nel 2020: le date e i biglietti delle due date annunciate dalla coppia di rapper più amata in Italia.

Dopo anni di attesa, finalmente i fan di Gemitaiz e Madman possono esultare: i due rapper saranno protagonisti di due straordinari concerti nei palazzetti italiani nel 2020.

Una notizia che arriva a riscaldare l’estate già bollente dei sostenitori del duo power rap, in questo periodo impegnato in un summer tour separato, con solo alcune date congiunte, come ad esempio quella di Lucca.

Ma scopriamo insieme tutti i dettagli su questi due attesissimi live nei palasport.

Gemitaiz e Madman in concerto nel 2020: date e biglietti

I due palazzetti scelti per ospitare queste date sono il Palazzo dello Sport di Roma e il Mediolanum Forum di Assago (Milano). Nella capitale Gemitaiz e Madman si esibiranno il 10 marzo 2020, mentre saliranno in Lombardia per far esplodere di entusiasmo il Forum il 16 marzo 2020.

Due eventi speciali che permetteranno ai loro fan di ripercorrere la carriera musicale dei due beniamini, cantando i loro successi da solisti e in coppia. Radio partner dell’evento è Radio 105.

I biglietti per sono in vendita a partire dal 29 luglio su Ticketone e dal 5 agosto in tutti i punti vendita autorizzati.

Di seguito il video dell’ultimo singolo di Gemitaiz e Madman, Veleno 7:

Gemitaiz e Madman: i successi in carriera

Veleno 7 è solo l’ultimo singolo di grandissimo successo del duo. Un freestyle capace di rompere ogni record in Italia, con ben 1,824,280 stream in 24 ore (risultato mai ottenuto da nessuno). D’altronde, l’attesa per questo pezzo era altissima visto che si tratta del settimo capitolo di una saga musicale che ha registrato sempre grande entusiasmo tra gli appassionati.

Gemitaiz e Madman hanno iniziato con Veleno nel 2009 e nel 2016 sono arrivati al sesto capitolo, Veleno 6, che non ha mai lasciato la Top200 di Spotify in Italia, guadagnandosi una doppia certificazione di platino. Risultati che fanno capire benissimo la dimensione assunta oggi da questi due grandissimi artisti, veri ‘pesi massimi’ nel mondo dell’hip hop.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/orangemadman

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/Gemitaiz/