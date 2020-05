Una volta guariti da Covid-19 cosa succede ai pazienti, e in che modo il virus ha avuto un impatto sul loro organismo? Proprio per assicurare le giuste risposte e un monitoraggio multidisciplinare ai guariti è partito Roma presso il Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs un servizio inedito: il Day hospital post-Covid. “Un servizio clinico che contribuirà anche alla ricerca su questa nuova malattia e che, ad oggi, ha coinvolto 70 pazienti guariti da Covid e seguiti nelle strutture del Policlinico o in isolamento a casa”. A darne notizia all’Adnkronos Salute è Francesco Landi, direttore dell’Uoc di riabilitazione geriatrica del Gemelli, docente di Medina interna e geriatria all’Università Cattolica e fra i responsabili del nuovo Day hospital post-Covid messo a punto dalla struttura capitolina.

