Ci sarebbe della maretta fra tre icone della musica italiana: a svelarlo è stato il settimanale Spy che ha parlato di ‘gelo’ fra Renato Zero, Cristiano Malgioglio e Loredana Bertè. I tre si sarebbero scontrati nel backstage dell’Arena di Verona e pare che abbiano fatto di tutto per evitarsi.

Come riportato dal settimanale, Loredana Bertè e Renato Zero non si parlano da parecchio tempo (forse da quando hanno fatto Amici insieme), mentre l’antipatia del cantante nei confronti di Cristiano Malgioglio risalirebbe addirittura agli agli anni settanta.

“Dopo il concerto il cantante romano ha sfiorato i due colleghi nel backstage ed è subito calato il gelo: i tre si sono ignorati e ognuno è andato per la propria strada”.

