Si è tenuta questa mattina a Roma, nella Caserma “Piave” del Comando Generale, la cerimonia di avvicendamento, nella carica di Comandante Generale della Guardia di Finanza, tra il Generale di Corpo d’Armata Giorgio Toschi e il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana. Laureato in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria e in possesso del Master di 2° livello in “Diritto Tributario dell’Impresa”, il Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, nel corso della sua carriera, ha ricoperto incarichi operativi e di Stato Maggiore di primissimo piano, in tutti i settori che caratterizzano l’attività della Guardia di Finanza. Nel grado di Generale di Corpo d’Armata ha rivestito la carica di Capo di Stato Maggiore del Comando Generale del Corpo e, da ultimo, di Comandante Interregionale dell’Italia Centrale. È stato, inoltre, Comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza e Comandante Regionale Lombardia. Insignito del titolo “Scuola di Polizia Tributaria”, ha svolto pluriennale attività di insegnamento presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, inclusi quelli di alta formazione. È Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

