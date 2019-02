“Napoli conCORRE per la legalità”, è il nome del trofeo per la gara podistica organizzata dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli e con la Confesercenti Campania. Il trofeo è stato annunciato oggi presso l’Università degli Studi “Federico II”, a margine del Convegno “La Legge di Bilancio 2019”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario di Napoli, che ha visto la presenza anche del vice ministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli.

