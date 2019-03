Momenti di grande tensione tra la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, e la guardia di finanza. Il giornalista di Repubblica a bordo dell’imbarcazione conferma che la gdf ha vietato via radio l’ingresso nelle acque territoriali. Ma l’ordine è stato disobbedito dal capitano della nave in quanto in questo momento ci sono tre metri d’onda ed è urgente puntare verso Lamopedusa per ripararsi nel porto dalla violenza della mareggiata. Sulla nave ci sono 49 naufraghi, uno dei quali sta molto male, e una decina di persone dell’equipaggio.

Spiega Luca Casarini, capo missione, spiega a Repubblica: “Abbiamo fatto presente che siamo in una situazione di emergenza con onde alte tre metri, 50 naufraghi a bordo oltre l’equipaggio. Dobbiamo mettere in sicurezza la vita delle persone per questo stiamo andando a ridossare verso l’isola di Lampedusa per proteggere la vita delle persone”.