LONDRA – Forse è stata trovata una prima cura efficace contro il coronavirus. Almeno secondo gli scienziati britannici, che la definiscono un “major breakthrough“, una svolta molto importante. Gli studiosi si riferiscono al desametasone, un antinfiammatorio steroideo. Un farmaco molto economico: il costo in Regno Unito è intorno alle cinque sterline. E soprattutto, pare, efficace contro il Covid 19. Come a nessun altro medicinale era riuscito sinora.

“È il solo farmaco che a oggi ha ridotto sensibilmente le vittime per coronavirus. Potrebbe essere davvero una svolta”, ha dichiarato il prof. Peter Horby, a capo della sperimentazione più grande al mondo sulle possibili cure anti Covid 19, la piattaforma Recovery (Randomisation Evaluation of Covid-19 Therapy), cui partecipa anche l’università di Oxford.

I risultati comunicati, dopo una sperimentazione su 2 mila pazienti contrapposti ad altre 4 mila che invece non hanno assunto il farmaco, sembrano effettivamente sorprendenti. Il desametasone avrebbe salvato la vita di circa un terzo delle persone contagiate dal coronavirus sotto ventilatore polmonare a cui è stato sottoposto il farmaco. Per la precisione dal 40% al 28%. Mentre, per coloro sotto ossigenazione non invasiva, i decessi sarebbero stati evitati in un quinto dei casi (dal 25 al 20%). “C’è un beneficio evidente”, ha commentato alla Bbc il prof. Martin Landray, uno dei leader del team di ricerca, “e soprattutto si parla di una cura molto economica. Il desametasone è stato somministrato per dieci giorni ai pazienti in cura e ogni confezione costa circa 5 sterline: in tutto, si parla di 35 sterline a paziente”. Inoltre, il medicinale è già in commercio in molti Paesi.

Gli scienziati britannici stimano che, se il farmaco fosse stato somministrato dall’inizio della pandemia in Regno Unito, si sarebbero potute salvare tra le 4 mila e le 5 mila vite oltremanica. Ma questa del desametasone, dopo i tanti dubbi su un altro farmaco come il Remdesivir, potrebbe essere una svolta globale, come spiega Fergus Walsh della Bbc: “Bisogna festeggiare dopo questo annuncio, perché milioni di pazienti in tutto il mondo potrebbero trovare immediato beneficio e forse sopravvivere. I risultati di questa sperimentazione, del resto, sono stati anticipati rispetto alla tabella di marcia, proprio perché può avere un effetto decisamente positivo a livello globale”.







