Al Grande Fratello ci sono dei concorrenti gay? Cristiano Malgioglio durante la prima puntata aveva dichiarato che ce n’erano ben tre facendo impazzire il web con la celebre frase “tesoro, ogni mamma conosce le proprie figlie“.

“Sono contento che dentro la casa del Grande Fratello ci sono due gay. Questo mi rende molto felice. Amore come lo so? Ogni mamma conosce le sue figlie. […] Ti devo dire che prima mi sono sbagliato, non ci sono due gay, ce ne sono tre. Giuro, ce ne sono tre. Anzi voglio essere preciso, ci sono tre ragazzi omosessuali e uno così, così. Giuro è la verità. Vedrete che ho ragione. Io ho il mio fiuto tesoro. Ce ne sono tre e uno mezzo e mezzo”.

Barbara d’Urso in quell’occasione aveva detto che a parte Cristian Imparato erano tutti etero ed anche ieri, a Pomeriggio Cinque, lo ha ribadito, arrivando a bacchettare il cantante che sta cercando in tutti i modi di far dire a Michael Terlizzi di essere omosessuale.



“Secondo me Cristian Imparato sta prendendo un granchio e sta sbagliando, secondo me. Comunque non facciamo la caccia al gay, chissenefrega. Poi al limite se anche fosse – e non è – uno è libero di dirlo quando vuole e come vuole, invece Cristian gli sta lì addosso a dire ‘secondo me sei gay’, ‘secondo me sei gay’.”

Cristiano Malgioglio, però, nella puntata odierna di Tv Talk ha ribadito la presenza di omosessuali in casa.

“L’ho detto per sensibilizzare quelle persone che buttano fuori casa i figli omosessuali, io fra i concorrenti ne ho individuato qualcheduno perché ogni madre conosce le sue figlie ed i suoi figli ed ho dato un leggero messaggio, se poi lo vogliono dire o non lo vogliono dire non è un problema, lo decideranno loro, è una cosa personale, ma se lo dicessero farebbero bene a tutta la comunità LGBT”.

Ad oggi due concorrenti (di sedici) hanno fatto coming out: Cristian Imparato (che ha svelato di essere gay) e Erica Piamonte (che ha detto di essere bisessuale).