Gavin Leatherwood e Luke Cook sono tra i protagonisti de Le Terrificanti Avventure di Sabrina e da tempo sui social circolavano rumor su una presunta relazione tra i due attori. Qualche giorno fa Gavin ha confermato le voci pubblicando una foto con il collega e dicendo che sta uscendo con lui da più di un anno.

Just to make it abundantly clear… @lukecoook and I are and have been dating for over a year now. Here’s a pic the morning after a night of vigorous love making. pic.twitter.com/8AP1BhCzzF

— Gavin Leatherwood (@gtleatherwood) May 27, 2020