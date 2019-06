Ingiurie e vessazioni, ma anche spintoni e strattonamenti, nonché continui e reiterati comportamenti denigratori “gravemente lesivi della dignità personale”: sono numerosi gli episodi di maltrattamento di cui i carabinieri accusano tutti i 25 dipendenti della comunità terapeutica per disabili di Gavi, nell’Alessandrino. Tra questi, sono sette gli operatori – i più violenti – finiti agli arresti domiciliari.

Operazione Freedom, indagati per la comunità terapeutica di Pralolungo di Gavi in riproduzione….

L’operazione ‘Freedom’, come i carabinieri l’hanno ribattezzata, è scattata in seguito alla denuncia dei genitori di un ospite della struttura, convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Le riprese audio-video hanno fatto emergere gravi responsabilità nei confronti degli indagati, che si accanivano contro i pazienti innocui e inermi. “Sono immagini che scuotono le coscienze e su cui occorre riflettere anche per la profonda tristezza che ingenerano”, commenta il procuratore di Alessandria, Enrico Cieri.

“Purtroppo casi come questi si moltiplicano anche in strutture apparentemente per organizzate”, aggiunge il colonnello Michele Angelo Lorusso, comandante provinciale dell’Arma.(





Fonte