Era il 6 novembre del 1999 e si era appena conclusa Perugia-Bari, quando due pesi massimi della polemica calcistica, il fumantino Luciano Gaucci e il compianto patron barese Vincenzo Matarrese, vennero quasi alle mani, ripresi da ogni telecamera del piazzale post-partita. Perugia -allora in A- sconfitto 1-2 in casa e match nervoso a partire dai primi istanti. E dal 9′ del primo tempo trascende: Duccio Innocenti, difensore del Bari di mano e piede pesanti, in piena area di rigore avversaria rifila una gomitata a Renato Olive, rompendogli uno zigomo. Dell’accaduto l’arbitro non se ne accorge, e solo le immagini televisive faranno vedere l’aggressione.

