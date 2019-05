Rino Gattuso dice addio al Milan. L’allenatore andrà in sede oggi e, secondo quanto si legge su Repubblica.it, comunicherà ufficialmente all’ad Gazidis che intende lasciare la squadra dopo 18 mesi. “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una decisione che dovevo prendere”, ha detto Ringhio sottolineando: “Non c’è stato un momento preciso in cui l’ho maturata: è stata la somma di questi diciotto mesi da allenatore di una squadra che per me non sarà mai come le altre. Mesi che ho vissuto con grande passione, mesi indimenticabili. La mia è una scelta sofferta, ma ponderata”.

Lasciando la panchina rossonera, l’ex centrocampista rinuncia ad altri 2 anni di contratto per 5,5 milioni di euro netti: “Sì, perché la mia storia col Milan non potrà mai essere una questione di soldi”.

Perché se ne va? Secondo il sito del quotidiano romano il progetto di costruzione della squadra per la stagione 2019-20, la prossima, è azzoppato in partenza dalle limitazioni sul mercato imposte dal fair-play finanziario dell’Uefa (che potrebbe escludere il Milan dall’Europa League) e dalla necessità di riportare in pari entro il 2021 un bilancio che il prossimo 30 giugno sarà ancora in rosso di un centinaio di milioni.

In effetti Gattuso aveva già preannunciato le proprie intenzioni domenica sera, dopo l’ultima partita di campionato giocata e vinta a Ferrara, in casa della Spal.

Fonte