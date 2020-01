Gasperini: “A Firenze gara da interpretare bene”

– Della serie: chi si ferma è perduto. Agli ottavi di Champions League e lanciatissima in campionato, dove condivide la quarta poltrona con la Roma, l’Atalanta va a caccia del pass per i quarti di finale anche in Coppa Italia. Ostacolo per gli orobici la Fiorentina, nel match in programma mercoledì alle 15 al ‘Franchi’: dunque, reduce dal bel pareggio di San Siro con l’Inter, la Dea deve trovare le motivazioni giuste per una sfida non semplice. “Dobbiamo concentrarci sulla Fiorentina perché abbiamo l’impegno di rispettare tutte le competizioni – le parole del tecnico Gian Piero Gasperini ai microfoni di Rai Sport -. E’ vero che il campionato in questo momento è quello che ci interessa di più, però la Coppa Italia è una competizione che poi diventa molto bella più avanti. E’ chiaro che il campionato adesso ha la nostra attenzione maggiore, poi ci sarà la Champions. Però queste sono partite secche nelle quali se si si riesce a vincere e a passare il turno anche la Coppa Italia diventa un obiettivo”.

In campionato contro i viola allora guidati da Vincenzo Montella finì 2-2 a Bergamo con rimonta nerazzurra nel finale. “Mi aspetto una partita equilibrata. Affrontiamo la Fiorentina che, anche se domenica ha vinto, vive un momento non facilissimo in campionato e che ha parecchi cambi – spiega Gasperini -. Questo avvicendamento di allenatore da Montella e Iachini sicuramente ha portato delle novità. Dobbiamo stare attenti e interpretare bene la partita perché Firenze è sempre un campo difficile. Siamo reduci dalla partita di San Siro, ma noi ormai siamo abbastanza abituati a dover giocare tante partite consecutivamente. E’ chiaro che la partita con l’Inter è stata per certi aspetti molto bella e anche gratificante per noi. Però adesso è il momento di guardare avanti e domani c’è la Fiorentina”.

“Caldara convocato: qui per recuperare il tempo perduto”

Tornando al match del ‘Meazza’, Rizzoli ha ammesso l’errore al Var per il mancato rigore contro l’Inter. “Hanno già detto tutto gli altri, noi abbiamo poco da aggiungere. Ci rimane la soddisfazione di aver fatto una buona gara a Milano”, taglia corto il timoniere dell’Atalanta, che ritrova Mattia Caldara, difensore rientrato in prestito dal Milan. “Siamo molto contenti di questo ritorno. Quando è andato via da Bergamo due stagioni fa gli ho detto che prima o poi lui sarebbe tornato, anche se non mi aspettavo così presto. Perché lui è comunque un prodotto di Bergamo, è qui da sempre e questa è la sua casa. Sicuramente ci sarà molto utile. L’ho visto in buona condizione, è convocato e quindi ci sta anche che possa giocare o uno spezzone o dall’inizio, vediamo. Però lui è venuto qui per recuperare il tempo perduto in questi ultimi due anni”.

“Questa squadra ha sedici titolari”

Caldara torna in una difesa che ha dimostrato di essere solida e nella quale non sarà facile trovare posto. “Stiamo facendo delle buone prestazioni in questo reparto. Ci sono alcuni giocatori che anche l’altra sera sono stati bravissimi. Però siamo un po’ contati e l’arrivo di Caldara ci mette a posto”. Contro i viola non ci sarà Castagne, che si sta allenando a parte e lo staff bergamasco ha deciso dopo l’ultimo allenamento di non rischiare. “Siamo pronti e ci sarà spazio sicuramente per tutti – ha concluso Gasperini – perché questa squadra ha 16 titolari e non si può parlare mai di turn over perché sono tutti titolari”.