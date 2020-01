Botta e risposta a distanza tra Fiorentina e Atalanta dopo le tensioni di ieri sera in occasione dell’ottavo di finale di Coppa Italia vinto 2-1 dalla Viola, match in cui il tecnico dei nerazzurri, Gian Piero Gasperini, è stato oggetto di insulti arrivati dagli spalti del Franchi a cui l’allenatore della ‘Dea’ ha replicato duramente: “Dagli spalti mi hanno gridato figlio di p… più volte. Lo saranno loro, mia madre ha fatto la guerra. Non accetto questi insulti, questa è una cosa esagerata che va al di là del calcio, un fatto di maleducazione e cafonaggine, un insulto pesante da accettare”.

