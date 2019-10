“S’indignó perfin Tardelli: ‘I color non sono quelli!’ Non si scherza con la maglia, chi lo fa ci offende e sbaglia. Il colore è tradizione, storia, gloria, anch’emozione“. Maurizio Gasparri non riesce a metabolizzare la maglia verde indossata dall’Italia per il match con la Grecia, sabato scorso, e non si arrende. Approfittando della sua rubrica in diretta a “Un giorno da pecora”, su Radio 1, il senatore di Forza Italia si produce in una delle sue – azzeccate, a dire il vero – filastrocche metacalcistiche, dedicando quella di oggi alla maglia della discordia. Di seguito il resto dell’intervento.

