Maurizio Gasparri – a sei anni di distanza dalla prima catfight social con Fedez – ha deciso di passare alle vie legali ed oggi, di punto in bianco, lo ha annunciato al diretto interessato:

Questa la reazione del rapper:

Un paese al collasso e il Senatore Gasparri trova il tempo per annunciare via tweet una causa nei miei confronti (a caso) perché oggi si è svegliato male. A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”.

“Gasparri che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da 10 anni farebbe anche ridere. Peccato che quando fu vicepresidente del Senato diede pubblicamente della cicciona e drogata ad una minorenne. Ma nulla cambia qua.

Poco dopo si è sfogato anche su Instagram:

Forse sarebbe il caso, oggi come oggi, che tematiche sensibili come queste sono più all’ordine del giorno, che qualcuno prenda dei provvedimenti rispetto a quello che hai fatto. Uno ride per non piangere. In una situazione in cui c’è un paese al collasso, questo trova il tempo di annunciare via Twitter di farmi caso. Ma svegliati Gasparri”.

“Ma così a caso? Vi giuro che non so perché Gasparri mi vuole far causa. Ma soprattutto, chi è la persona così megalomane da annunciare una causa via tweet? Cioè, falla e basta e no, che cazz* lo dici a fare? Riprenditi dai. Forse non vuoi che io ricordi alla nazione che quando eri vicepresidente del Senato hai dato della ciccione obesa a una bambina minorenne pubblicamente? Forse è questo? Ma forse è il caso di ricordarcelo, perché ai tempi non ti fu fatto niente.

Oltre ad aver deriso Fedez per i propri tatuaggi, Maurizio Gasparri ha dato della drogata oversize ad una ragazzina napoletana fan del rapper, colpevole di avergli scritto su Twitter di essere sporco.

Il tweet, che ha ovviamente fatto discutere, è stato letto anche da Fedez che ha così risposto su Facebook:

“Che il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri mi insulti per il mio aspetto, esibendo un’ignoranza e dei limiti intellettuali imbarazzanti per un uomo nella sua posizione, mi importa poco. Non mi sorprende. Che l’Onorevole usi i medesimi metodi squallidi, prepotenti e vessatori nei confronti di una ragazzina però, mi fa sinceramente paura. Sicuramente i problemi della Nazione in questo momento sono altri. Sicuramente Gasparri non verrà punito in nessun modo per questa oscena esibizione di arroganza.

Ma sono piccoli episodi come questi a essere rivelatori della superbia senza fine e dell’animo ghiacciato con cui molti uomini di potere pensano ai cittadini. Sono piccoli episodi come questi che illuminano a giorno la mania di onnipotenza, l’ego debordante e la mancanza totale di senso di colpa che affliggono taluni tristi personaggi. Io da solo non posso fare molto.

Ma voglio fare l’unica cosa concreta che mi sembra possibile: se MariaPia, la ragazza insultata dal Vice Presidente del Senato, decidesse di rivalersi tramite vie legali, io sarò felice di sostenere il costo dell’azione. Non per dispetto. Non per vendetta. Per ottimismo. Perché non ce la faccio più a leggere quotidianamente di queste persone. Fa nulla se poi qualcuno avrà da dire che insisto a voler fare politica e a volermi occupare di cose che non mi riguardano da vicino.

Per me il rispetto, in particolar modo da parte di chi detiene il potere, è la base della democrazia rappresentativa e della società civile stessa. Altrimenti serve a poco sdegnarsi e stupirsi dei ragazzini torturati negli autolavaggi e fare le campagne ministeriali anti bullismo.

Io non ce la faccio a considerare un atto di violenza come qualcosa che non mi riguardi. Non è politica. E’ solo buon senso.

Fedez”.