Gaspare, ultimo vincitore de L’Isola dei Famosi, questa mattina è stato ospite nello show di Federica Panicucci dove è stato mostrato il video in cui Fabrizio Corona attacca Riccardo Fogli dandogli del “cornuto”.

Il video che ha molto toccato il comico che ha sbottato attaccando gli autori del programma, ‘colpevoli’ – a suo dire – di aver trasformato il reality show in una succursale degli show di Barbara d’Urso:

“Io non voglio parlare di questo argomento, perché è una delle pagine più brutte della televisione italiana. Chissenefrega se questa è televisione, io sono il pubblico e questo spettacolo non mi è piaciuto. Questo programma si chiama Isola dei Famosi, non si chiama Pomeriggio Cinque o Domenica Live.. Non sto dicendo niente di negativo, sto dicendo che è un programma che si deve basare sulle dinamiche dell’Isola, soprattutto, quando queste dinamiche vengono escluse e succedono queste cose a me non piace”.