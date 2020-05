Nuova bravata di Paul Gascoigne. A quanto riporta il ‘Daily Star’, l’ex giocatore della Lazio avrebbe violato il lockdown per recarsi nel giardino di un suo amico, trasformato in un pub clandestino. L’episodio, riporta il tabloid britannico, risalirebbe a un mese fa ma avrebbe portato alla rottura con la fidanzata Wendy Leech.

A gettare acqua sul fuoco è l’agente dell’ex centrocampista che sottolinea come il filmato che inchioderebbe ‘Gazza’ in realtà risale a fine febbraio, prima dunque del lockdown imposto dalle autorità britanniche per combattere il coronavirus. Per i media inglesi la spiegazione non regge, nella clip infatti Gascoigne indossa dei pantaloncini e gli alberi sullo sfondo farebbero pensare a un clima primaverile.