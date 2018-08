Garrett Clayton ieri sera ha deciso di fare coming out con un lungo post su Instagram. L’attore di King Cobra ha anche presentato ai follower il suo compagno, Blake Knight.

“Con l’uscita del mio nuovo film REACH, ho pensato che fosse importante spiegare perché ho intrapreso questo progetto e perché ci tengo così tanto. REACH tratta alcuni argomenti molto seri che mi hanno toccato personalmente e che probabilmente hanno influenzato molti di voi (mi piace condividere queste cose così importanti sul mio profilo personale) invece che farvele leggere in qualche rivista random o qualche articolo online – perché voi mi avete sempre seguito, avete accompagnato la mia vita personale e professionale. Quando ho letto la sceneggiatura di REACH, ho immediatamente capito che era un film di cui dovevo far parte. Temi come quello del suicidio hanno toccato la mia famiglia, stessa cosa per quanto riguarda il bullismo al liceo e oltre a questo voglio condividere con voi il fatto che da molto tempo ho una meravigliosa relazione con un uomo (@hrhblakeknight). Io e lui abbiamo avuto a che fare con sparatorie nelle scuole delle nostre città natali e abbiamo assistito al dolore che si verifica nelle comunità colpite da tali tragici eventi. Questi argomenti – non sempre facili da discutere – sono tutti vicini al mio cuore e, sapendo quanto siano seri, volevo condividere questo con tutti voi. Questo film è venuto dalle prospettive di persone che si preoccupano profondamente di questi problemi, e se guardarli aiuta anche una sola persona … allora ne è valsa la pena. ♥ ️”

E bravo Garrett. Il coming out fa sempre bene e aiuta non solo chi lo fa, ma è un esempio per milioni di ragazzini gay che devono ancora trovare il coraggio di non nascondersi più.